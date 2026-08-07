هل تضع في يدك ساعة ذكية ؟ متى آخر مرة خلعتها ؟ انتبه حتى لا تُصب بـ "تعفن الساعة" (فيديو)

إذا كنتَ من بين 35% من الأشخاص الذين يرتدون ساعة ذكية، فلدينا سؤال لك: متى كانت آخر مرة خلعتها فيها؟ فنظرًا لأن معظم الأجهزة القابلة للارتداء الحديثة مقاومة للماء، وتوفر معلومات دقيقة عن كل شيء بدءًا من أنماط النوم وحتى عدد الخطوات، فقد جعلها الكثيرون جزءًا لا يتجزأ من حياتهم. لكن مجرد إمكانية ارتداء هذه الساعات كل الوقت لا يعني بالضرورة أنه ينبغي عليك فعل ذلك.

وانتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرةٌ جديدة، حيث يشارك مستخدمو الساعات الذكية صورًا لخطوط السمرة المتبقية على معاصمهم بعد التمارين الرياضية في الهواء الطلق، مما أدى إلى ظهور مصطلح جديد لصيف 2026: "تعفن الساعة". لأن هذه الخطوط الشاحبة من الجلد، كما اتضح، غالبًا لا علاقة لها بالتسمير، بل هي في الواقع ناتجة عن البكتيريا والعرق.

ووفقًا للدكتورة فرح لطيف، الطبيبة والمديرة الطبية في عيادة إيليفيت كارديف، فإن هذه المشكلة تنعكس على أرض الواقع، حيث تستقبل في عيادتها "المزيد من حالات تهيج الجلد تحت الساعات". وعلى الرغم من أن مصطلح "تعفن الساعة" ليس تشخيصًا طبيًا معترفًا به، إلا أن الدكتورة لطيف توضح أنه يُستخدم بشكل متزايد لوصف "البقعة الشاحبة أو المتهيجة أو الملتهبة من الجلد التي تظهر تحت سوار الساعة". وتقول لصحيفة "مترو": "في كثير من الحالات، ينتج ذلك عن مزيج من احتباس العرق والاحتكاك والحرارة وقلة التهوية، مما قد يُضعف حاجز الجلد مع مرور الوقت".

وتضيف: "قد يُصاب بعض الأشخاص أيضًا بالتهاب الجلد التماسي التحسسي أو التهيجي، خاصةً إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه مواد مثل النيكل أو المطاط أو أصباغ الجلود أو بعض أنواع البلاستيك المستخدمة في صناعة أساور الساعات".

وتوضح الدكتورة أن الخطوة الأولى في علاج مشاكل الجلد كهذه هي تحديد "المُسبب" وإزالته. وتابعت: "إن إراحة الجلد من ارتداء الساعة، خاصةً إذا كانت الأعراض نشطة، غالبًا ما يسمح للمنطقة بالتعافي". كما يُمكن أن يُساعد استخدام مرطب لطيف على استعادة حاجز الجلد، بينما قد يُنصح باستخدام كريمات الستيرويد الموضعية الخفيفة في حال تطور التهاب الجلد. وإذا اشتبهتِ بوجود حساسية، فإن تغيير مادة سوار الساعة قد يُحدث فرقًا كبيرًا. إذا استمرت المشكلة رغم اتخاذ هذه الخطوات، تنصح الدكتورة لطيف بمراجعة الطبيب لاستبعاد وجود عدوى أو أي حالات أخرى.