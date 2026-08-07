أمريكية تلجأ للتهديد بالسلاح بعد تأخر طلبيتها من الدجاج المقلي

أُلقي القبض على امرأة أمريكية بعدما وجهت سلاحها نحو موظف في مطعم وجبات سريعة لتسريع خدمتها بعد الانتظار.

وقالت محطة " WKYT" أن الحادثة وقعت في مايو، حيث وجّهت المرأة بندقية نحو موظف في مطعم شهير على طريق ريتشموند في ليكسينغتون، وذلك بعدما غضبت نايدا رومان، البالغة من العمر 33 عاماً، من طول مدة انتظار طلبها في خدمة السيارات.

وقال تقرير الشرطة إن رومان تبادلت كلمات حادة مع الموظفين، ثم قادت سيارتها حول المطعم إلى موقف السيارات. وبحسب تقرير الاعتقال، أوقفت رومان سيارتها، وفتحت صندوقها الخلفي، وأخرجت بندقية من طراز AR-15، ثم وجّهتها نحو الموظف بطريقة تهديدية قبل أن تغادر.

ووفقاً لتقرير الاعتقال، تمكنت الشرطة من تحديد هوية سيارة رومان باستخدام لقطات كاميرات المراقبة في المطعم، ثم تعرفت عليها باستخدام لقطات كاميرات الجسم من عمليات إيقاف مرورية شملت سيارتها، بالإضافة إلى تعرّف الموظف عليها خلال عرض صور.

وتُوجّه إلى رومان تهمة واحدة بالتعريض للخطر بتهور من الدرجة الأولى.