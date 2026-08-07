مفاجآت صيف دبي.. أسبوع من الحفلات والجوائز في أرجاء المدينة

تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تقديم برنامجها الحافل بالتجارب الترفيهية والعائلية والتسوقية، مع باقة جديدة من الفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات حتى التاسع من أغسطس الجاري، تجمع بين الحفلات الفنية، والأنشطة العائلية، والعروض الحصرية، وتجارب الطعام المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

ويشهد هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات البارزة، من بينها حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الموسيقى العربية، إلى جانب فعاليات العودة إلى المدارس، وتجارب ترفيهية تناسب العائلات، بينما تُمثّل الأيام المقبلة الفرصة الأخيرة للاستمتاع بتجربة «ذا ريفييرا» في سيتي سنتر مردف، قبل اختتامها في التاسع من أغسطس.

حفلات وفعاليات موسيقية

تستضيف مفاجآت صيف دبي احتفالات العودة إلى المدارس في «بالم جميرا مول»، يومَي السابع والثامن من أغسطس، ضمن أجواء عائلية تتضمن عروضاً حية وتجارب تفاعلية ومسابقات. ويقدم الحدث عروض الرقص، وألعاب الخفة، وتشكيل البالونات، وفقرات الكيبوب، إلى جانب مواهب شابة وأنشطة ترفيهية للأطفال، مع إمكانية لقاء شخصيتَي مدهش ودانة، والمشاركة في مسابقات للفوز بقسائم تسوق.

كما يحتضن مركز دبي التجاري العالمي، في الثامن من أغسطس، حفلاً ضمن «بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس» بمشاركة الفنان الشامي، والفنانة اللبنانية لين حايك، في أمسية تجمع بين الأغنيات العاطفية والعروض الموسيقية الحية.

وفي الموقع نفسه، يلتقي الجمهور في الليلة ذاتها مع الفنانين رامي جمال، ووائل جسار في حفل «ليلة الحب والدموع»، اللذين يقدمان مجموعة من الأغنيات العربية المعاصرة في أمسية موسيقية تجمع بين الطرب والإحساس.

وتختتم الفعاليات الموسيقية، في التاسع من أغسطس، مع أمسية «ذا بلو سيمفوني» التي تقدمها فرقة نانداغوفيندام كونيكت، في تجربة تحتفي بالموسيقى الهندية، عبر عروض صوتية وبصرية تجمع مختلف الأعمار والجنسيات.

تجارب رياضية وعائلية

يستضيف دبي أوتلت مول، في التاسع من أغسطس، سلسلة سباقات «دبي أوتلت مول للجري»، التي توفر خيارات متنوعة للمشاركين من مختلف مستويات اللياقة، عبر سباقات لمسافات واحد و2.5 وخمسة و10 كيلومترات، في أجواء رياضية تجمع بين النشاط والترفيه، مع فعاليات عائلية وموسيقى حية.

تسوق وجوائز

تتواصل خلال الأسبوع مجموعة من المبادرات والعروض الخاصة بالتسوق، من بينها عرض «اربح 5 أضعاف نقاط نادي أباريل»، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من أغسطس، الذي يمنح أعضاء النادي فرصة مضاعفة مكافآتهم عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة.

كما يستمر عرض «الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي» حتى 12 أغسطس، مانحاً المتسوقين فرصة دخول السحوبات اليومية عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في متاجر الإلكترونيات المشاركة، للفوز بمجموعة من الجوائز.

وتوفر «منحة مدهش الدراسية» فرصة للعائلات للفوز بإحدى 10 منح دراسية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 ألف درهم، ضمن حملة العودة إلى المدارس، التي تستمر حتى 29 أغسطس.

ويقدم برنامج الولاء «أورا» فرصة لأعضائه للفوز بمليون نقطة، تعادل 20 ألف درهم، من خلال التسوق وتناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة، بينما يتيح عرض العودة للمدارس من إي ماكس بالتعاون مع برنامج شكراً، مزايا متعددة، تشمل نقاطاً إضافية، وخصومات على الأجهزة الإلكترونية.

نكهات الصيف في دبي

تقدم حملة «طبق بـ10 دراهم» فرصة لعشاق الطعام لاكتشاف مجموعة واسعة من الأطباق والحلويات بأسعار مميّزة، بمشاركة أكثر من 160 مطعماً ومقهى في مختلف أنحاء دبي، ضمن تجربة تجمع بين التنوع والجودة.

كما تواصل وجهة «Chef Society»، في سيتي سنتر مردف، تقديم تجربة طعام مبتكرة، تجمع مجموعة من المطاعم المتخصصة تحت سقف واحد، إلى جانب عروض ترفيهية حية خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتدخل تجربة «ذا ريفييرا»، في سيتي سنتر مردف، أسبوعها الأخير، لتمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالورش التفاعلية، والعروض الترفيهية، ومناطق الألعاب، والمفاجآت العائلية قبل اختتامها في التاسع من أغسطس.

وتستمر فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 حتى 30 أغسطس، مقدمة المزيد من التجارب والعروض والفعاليات التي تُعزّز مكانة دبي وجهةً صيفيةً تجمع بين الترفيه والتسوق والطعام والأنشطة العائلية، وتوفر للسكان والزوار برنامجاً متجدداً طوال الموسم.