«ذخر» يناقش دور المسرح في تعزيز الهوية الوطنية

اختتم نادي ذخر - دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، سلسلة جلسات «دور المسرح وأهميته في حياة الأسرة الإماراتية»، التي سلطت الضوء على إسهامات المسرح في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتنمية المواهب، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة».

وشهدت الجلسات، التي استضافها فرعا النادي في الخوانيج وحديقة الصفا، مشاركة نخبة من الفنانين والمسرحيين الذين ناقشوا مسيرة المسرح الإماراتي، ودوره في صون التراث، ودعم مسرح الطفل، وتمكين المواهب الوطنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العروض المسرحية.