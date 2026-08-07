صاعقة مفاجئة تودي بحياة لاعب كرة قدم   

تسبّبت صاعقة مفاجئة في وفاة لاعب كرة قدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، وإصابة آخرين، في حادث نادر وقع خلال مباراة محلية في تايلاند.

وتوفي اللاعب، صفوان عوي، بعد أن شارك في مباراة ضمن منافسات كأس جولوك لكرة القدم، في منطقة سو نغاي كولوك التابعة لمقاطعة ناراثيوات.

ورغم تقديم الإسعافات الأولية للاعب عقب تعرضه للصاعقة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته، وفقاً لعدد من وسائل الإعلام التايلاندية، وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الحادث، حيث ضربت الصاعقة أرض الملعب محدثة انفجاراً قوياً قبل أن يسقط اللاعب على العشب وسط محاولات لإنقاذه.

وأصدر نادي «يالا» لكرة القدم، الذي كان صفوان عوي أحد لاعبيه، بياناً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن تعازيه لعائلة اللاعب، مشيراً إلى أن الراحل كان الثالث بين ثمانية أشقاء، معبراً عن حزنه الشديد لفقدانه.

وذكرت محطة «أنتينا 3» الإسبانية أن 12 لاعباً آخرين تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء الحادث.