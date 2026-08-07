ارتفاع مبيعات كتاب «الأوديسة» في بريطانيا 1400 %

لم يقتصر نجاح الاقتباس السينمائي لملحمة الأوديسة على شباك التذاكر فحسب، بل ساهم أيضاً في تجدد الاهتمام في بريطانيا بملحمة هوميروس الشعرية، وبأعمال أخرى من الأساطير اليونانية والرومانية.

ارتفعت في المملكة المتحدة مبيعات كتاب «الأوديسة» بنسبة 1400%، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من يوليو، بالتزامن مع بدء عرض الفيلم، في منتصف الشهر، الذي تولى إخراجه البريطاني - الأميركي كريستوفر نولان، بحسب بيانات شركة «نيلسن آي كيو».

ولدى سلسلة مكتبات «ووترستونز» الأكبر في البلاد، زادت مبيعات نسخة من الملحمة الأسطورية الشهيرة ترجمتها المتخصصة إميلي ويلسون عام 2017، بنسبة تجاوزت 1000% مقارنة بالعام 2025.

وتوضح ناطقة باسم «ووترستونز» أنّ مبيعات الكتاب «ترتفع أسبوعياً»، وكذلك مبيعات «كل النسخ المترجمة الأخرى»، وتشير شركة «نيلسن آي كيو» إلى أن عدداً كبيراً من الأعمال المرتبطة بالعالم الأسطوري نفسه، ولاسيما «الإلياذة» وهي ملحمة أخرى لهوميروس تروي حرب طروادة، ورواية «سيرسي» لمادلين ميلر (2018)، و«أوديسة بينيلوبي» لمارغريت أتوود (2005)، شهدت أيضاً ارتفاعاً في المبيع، وينعكس هذا الإقبال على الكتب الصوتية أيضاً، إذ أفادت منصة سبوتيفاي بأن عمليات البحث عن ترجمات أعمال هوميروس زادت بنسبة 310%.

ويتناول فيلم كريستوفر نولان، المقتبس من القصيدة الملحمية للشاعر اليوناني الذي يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، رحلة البطل أوديسيوس الطويلة والشاقة للعودة إلى جزيرته إيثاكا بعد حرب طروادة.

ويحقق فيلم «الأوديسة»، وهو الأول لكريستوفر نولان بعد فيلمه «أوبنهايمر» الحائز جائزة الأوسكار عام 2024، نجاحاً باهراً في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إذ بلغت إيراداته العالمية 640 مليون دولار في أسبوعين فقط.

يقول المحاضر في الأدب الكلاسيكي لدى جامعة «إكستر» ريتشارد كيندال: «من الرائع أن يثير الفيلم حماسة كبيرة للنص الأصلي»، ويضيف أنّ ذلك «ليس سوى أحدث مظاهر الاهتمام» بملحمة هوميروس و«رواياته الآسرة»، مؤكداً أن هذا الاهتمام مستمر منذ أكثر من ألفي عام، لأن «الجمهور دائماً ما سيعود إلى هذه القصص».

في جامعة لندن (UCL) حيث درس كريستوفر نولان هوميروس في إطار تخصصه بالأدب الإنجليزي، يأمل رئيس القسم اليوناني واللاتيني فروز فاسونيا، أن تؤدي الضجة الكبيرة التي أثيرت حول الفيلم إلى زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب في السنوات المقبلة.

ويضيف: «نشهد اهتماماً كبيراً بأعمال هوميروس لدى طلابنا، وكذلك في حصصنا الصيفية المخصصة له».