4 ساعات مع صوت الحشرات تصيب صينياً بضعف السمع

أصيب فتى صيني، يبلغ من العمر 18 عاماً، بضعف كبير في السمع، بعد سماعة أزيز حشرات «الزيز» لساعات طويلة، أثناء رحلة تخييم في إحدى غابات شرق الصين.

ووفقاً لشبكة «شانديان نيوز»، فإن الشاب، الذي لم يُكشف إلا عن اسم عائلته «يانغ»، كان قد توجه إلى الغابة، في مطلع يوليو الماضي، حيث بقي أربع ساعات في المكان يسمع صوت حشرات الزيز من دون استخدام أي وسائل لحماية السمع.

وفي المساء شعر الشاب بامتلاء في أذنيه وتورم، كما واجه صعوبة في سماع الأصوات، مثل تغريد الطيور أو تنبيهات هاتفه المحمول.

وقال كبير الأطباء في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة نينغبو، الدكتور لي جي، إن المستشفى يستقبل سنوياً عدداً من المرضى الذين يعانون مشكلات سمعية مرتبطة بالتعرض لأصوات حشرات الزيز، مشيراً إلى أن كثيرين يعتقدون خطأً أن الأصوات الطبيعية لا تشكل خطراً على السمع.

وأوضح الطبيب أن صوت حشرة «الزيز» الواحدة يبلغ نحو 70 ديسيبل، وهو مستوى لا يسبب ضرراً للأذن البشرية عادة، إلا أن أصوات مجموعة كبيرة من الحشرات قد تتجاوز 85 ديسيبل، وهو المستوى الذي تبدأ عنده مخاطر تلف السمع الناتج عن الضوضاء.

وأضاف أن التعرض للأصوات المرتفعة لفترة قصيرة قد يؤدي إلى تورم خلايا الشعر في القوقعة، لكنها غالباً ما تستعيد عافيتها بعد الابتعاد عن الضوضاء والراحة لمدة تراوح بين أسبوع وأسبوعين، أما في حال تلف هذه الخلايا أو موتها، فإن فقدان السمع يصبح دائماً.