للمرة الأولى.. علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي فى تصميم فيروسات صناعية

استخدم علماء في أميركا الذكاء الاصطناعي لأول مرة لتصميم فيروسات صناعية غير موجودة في الطبيعة، في إنجاز علمي بارز يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة في الرعاية الصحية لكنه يثير أيضاً مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن البيولوجي.

وطور فريق من جامعة ستانفورد بقيادة الباحث بريان هاي برنامجاً قادراً على كتابة جينومات جديدة، استخدمها في تصميم 16 فيروساً صغيراً قاتلاً للبكتيريا أثبتت فعاليتها ضد بكتيريا الإشريكية القولونية، وفق نتائج الدراسة المنشورة في مجلة ساينس.

وقال قائد المشروع بريان هاي: "دراستنا إثبات لمفهوم أن التصميم التوليدي يمكنه إنتاج جينومات كاملة وظيفية"، وفق فينانشال تايمز.

وأوضح أن اختيار الفيروسات الصغيرة جاء لأنها صغيرة ومعروفة جيداً، لكن التقنية يمكن أن تمتد لاحقاً إلى كائنات أكبر مثل البكتيريا وربما أشكال حياة أكثر تعقيداً.