علماء يلتقطون أدق صورة على الإطلاق لسطح الشمس

التقط فريق علمي أميركي أدق صور معروفة حتى الآن للسطح المرئي للشمس، والتي كشفت عن دوامات صغيرة من البلازما لم يسبق رصدها بوضوح على سطح أي نجم، قد تساعد في تفسير الطريقة التي تخزن بها الشمس الطاقة المغناطيسية قبل إطلاقها في صورة توهجات وانفجارات هائلة.

وأُجريت المشاهدات باستخدام تلسكوب "دانيال كيه إينوي" الشمسي، الموجود في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية، وهو أكبر تلسكوب شمسي في العالم بمرآة يبلغ قطرها أربعة أمتار.

واستطاع التلسكوب تمييز تفاصيل لا يزيد عرض بعضها على نحو 20 كيلومتراً، وهو ما يعادل تقريباً رؤية عملة معدنية من مسافة 180 كيلومتراً.

ونشرت نتائج الدراسة في 5 أغسطس 2026 في دورية "نيتشر".

وتظهر الدوامات المكتشفة عند أطراف ما يعرف بالحبيبات الشمسية، وهي خلايا من البلازما الساخنة يتراوح قطرها بين 500 وألفي كيلومتر، وتغطي سطح الشمس في نمط يشبه فقاعات الماء المغلي.

وعندما تتحرك طبقات متجاورة من البلازما بسرعات مختلفة، تتولد بينها قوى قصّ، فتبدأ الاضطرابات الصغيرة في الالتفاف لتكوين دوامات تشبه الأمواج المتكسرة في البحر.

ويطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم "عدم استقرار كلفن-هلمهولتز"، وهي ظاهرة معروفة في السحب وأمواج البحار وأجواء كوكبي المشتري وزحل، لكن هذه هي المرة الأولى التي تُرصَد فيها مباشرة على سطح نجم.