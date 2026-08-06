جورجينا خطيبة كريستيانو رونالدو تتعرض للهجوم بسبب"وزنها وشكلها" فماذا علَّق أصدقاؤه ؟

في الوقت الذي تستعد فيه جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للاحتفال بزفافهما المرتقب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجدت نفسها في مواجهة موجة من الانتقادات والتنمر بسبب مظهرها، قبل أن ترد برسالة قوية عن تقبل الذات.

وجاءت الانتقادات بعد نشر عارضة الأزياء ورائدة الأعمال، البالغة من العمر 31 عامًا، صورًا لها وهي ترتدي ملابس السباحة، إلا أنها واجهت التعليقات السلبية برسالة حازمة، أكدت خلالها: "أنا أحب منحنيات جسدي".

ونشرت جورجينا عبر حسابها على إنستغرام رسالة مطولة قالت فيها: "أنا أم لستة أطفال رائعين، ثلاثة منهم فتيات سيصبحن يومًا ما نساءً عظيمات، وإذا كان هناك شيء واحد أريد أن أعلمهن إياه، إلى جانب كريستيانو، الذي أشعر بفخر كبير بالقيم التي يجسدها كأب وكإنسان، فهو أن قيمة الإنسان لا يمكن أبدًا أن تعتمد على مظهره الجسدي أو على آراء الغرباء".

وأضافت: "النجاح الحقيقي هو أن أعيش بسلام، وأن أحيط نفسي بالأشخاص الذين أحبهم، وأن أعتني بصحتي، وأضحك، وأتعلم، وأعيش".

وحظيت رسالة جورجينا بإشادة واسعة من المتابعين، كما لاقت دعمًا من عدد من الشخصيات المعروفة، أبرزهم الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والذي يعد أحد الأصدقاء المقربين للأسطورة رونالدو، وأجرت معه أكثر من حوار سابق.

وكتب مورغان عبر منصة "إكس": "من السخيف والمضحك أنها اضطرت أصلًا إلى نشر مثل هذه الرسالة، لكن أحسنتِ يا جورجينا، تبدين رائعة، وكريستيانو رجل محظوظ".

من جانبه، حرص كريستيانو رونالدو على دعم شريكة حياته برسالة رومانسية، قال فيها: "أنتِ لا تعيشين بفضل مظهرك، بل بفضل شخصيتك. أنتِ امرأة مثالية، جميلة، صاحبة جسد رائع، وأم، وإنسانة طيبة، وناجحة، وتعيشين الحياة بحب. ماذا يمكن أن يطلب الإنسان أكثر من ذلك؟".

كما تفاعل آلاف المستخدمين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مع كلمات جورجينا، مشيدين برسالتها، وواصفين إياها بأنها تمتلك روحًا جميلة وشخصية ملهمة، مؤكدين أن ردها تجاوز الدفاع عن نفسها ليحمل رسالة دعم لكل امرأة تتعرض للتنمر بسبب مظهرها.