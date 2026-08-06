تعرَّف على مصروف الأجهزة المنزلية من الكهرباء .. أيّها الأكثر والأقلّ

يعتقد كثير من الناس أن الثلاجة مسؤولة رئيسية عن ارتفاع فاتورة الكهرباء، لكن بيانات مؤسسات الطاقة العالمية كشفت أخيراً حقيقة مختلفة تماما. فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، يتصدر مكيف الهواء قائمة الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء، متقدمًا بفارق كبير على معظم الأجهزة الأخرى، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار.

وتشير بيانات الإدارة إلى أن أنظمة تكييف الهواء تستحوذ على نحو 19% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، بينما تأتي التدفئة الكهربائية وسخانات المياه في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة تقارب 12% لكل منهما. ويعود ذلك إلى أن هذه الأجهزة تعمل بقدرات كهربائية مرتفعة ولساعات طويلة، ما يجعلها العامل الأكبر في زيادة قيمة الفاتورة الشهرية.

ويبلغ استهلاك المكيف المركزي عادة بين 2000 و5000 واط أثناء التشغيل، وهو ما يفوق استهلاك معظم الأجهزة المنزلية الأخرى. أما سخانات المياه الكهربائية فتعمل غالبًا بقدرة تتراوح بين 3000 و4500 واط، ما يجعلها من أكثر الأجهزة استنزافًا للطاقة، خصوصًا عند الاستخدام المتكرر أو إذا كانت قديمة ومنخفضة الكفاءة.

وتأتي بعد ذلك مجففات الملابس والأفران الكهربائية، إذ يستهلك كل منهما ما بين 2000 و5000 واط أثناء التشغيل، بينما يظل استهلاك الثلاجة أقل مما يعتقده كثيرون، رغم أنها تعمل طوال اليوم. فالضاغط داخل الثلاجة لا يعمل باستمرار، بل يتوقف ويعاود التشغيل للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وهو ما يقلل استهلاكها السنوي مقارنة بالمكيف أو سخان المياه.

أما الإضاءة، فلم تعد تشكل عبئا كبيرا على فاتورة الكهرباء بعد الانتشار الواسع لمصابيح LED الموفرة للطاقة، التي تستهلك عادة بين 5 و12 واط فقط للمصباح الواحد، مقارنة بالمصابيح المتوهجة القديمة التي كانت تستهلك ما بين 40 و100 واط.

وفيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر، يختلف الاستهلاك باختلاف النوع. فالكمبيوتر المكتبي يستهلك عادة بين 150 و500 واط أثناء الاستخدام، وقد يكون تأثيره ملحوظًا إذا استُخدم لساعات طويلة، خاصة في الألعاب أو أعمال التصميم، بينما يستهلك الكمبيوتر المحمول بين 20 و70 واط فقط، ما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ومن أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا الاعتقاد بأن شاحن الهاتف يرفع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ. لكن الحقيقة أن الشواحن الحديثة تستهلك أقل من 5 واط أثناء الشحن، وينخفض استهلاكها إلى مستويات ضئيلة للغاية بعد اكتمال الشحن، لذلك فإن مساهمتها في الفاتورة تكاد لا تُذكر مقارنة بالأجهزة الكبيرة.

ويؤكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن حجم استهلاك الكهرباء لا يعتمد على قدرة الجهاز فقط، بل أيضًا على عدد ساعات تشغيله وكفاءته وعمره الافتراضي. ولهذا فإن استبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة، وضبط درجة حرارة المكيف، وخفض حرارة سخان المياه، وتشغيل الغسالات والمجففات عند امتلائها، تعد من أكثر الطرق فعالية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية.