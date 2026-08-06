صيني يصاب بتلف سمعي بعد استماعه لطنين حشرات الغابة لساعات

أُصيب فتى يبلغ من العمر 18 عامًا في شرق الصين بضعف سمع مؤقت بعد تعرضه لأزيز حشرات الزيز لعدة ساعات.

ووفقًا لشبكة "شانديان نيوز"، فإن الفتى، الذي عُرف باسم عائلته يانغ، كان قد ذهب للتخييم في غابة مطلع شهر يوليو. وحوالي الظهر، تعرض لصوت حشرات الزيز المزعج في الغابة الكثيفة. وبدون أي معدات عازلة للصوت، بقي يانغ في هذه البيئة الصاخبة لمدة أربع ساعات.

وفي المساء، شعر بامتلاء في أذنيه وتورمهما. وكافح لسماع الأصوات الحادة، مثل تغريد الطيور أو تنبيهات هاتفه المحمول. لكن سمعه عاد إلى طبيعته بعد تلقيه العلاج الطبي والامتناع عن الضوضاء لمدة 14 يومًا، وفقًا للتقرير.

وذكر الدكتور لي جي، كبير الأطباء في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة نينغبو، أنهم يستقبلون سنوياً العديد من المرضى الذين يعانون من أزيز الزيز. وأضاف لي في مقابلة: "يعتقد الكثيرون خطأً أن الأصوات الطبيعية غير ضارة بآذانهم".

وأوضح أن صوت الزيز الواحد يُقاس بـ 70 ديسيبل، وهو مستوى غير ضار بالأذن البشرية، بينما قد يتجاوز صوت مجموعة من الزيز 85 ديسيبل، وهو الحد الذي يبدأ عنده تلف السمع الناتج عن الضوضاء. وتابع لي: "قد تُصاب الخلايا الشعرية في القوقعة بالوذمة نتيجة تهيجها من الأصوات العالية لفترة قصيرة نسبياً. وعادةً ما تتعافى بعد تجنب البيئة الصاخبة والراحة لمدة أسبوع إلى أسبوعين".

وأضاف: "مع ذلك، إذا ماتت الخلايا الشعرية، فلن تتمكن من التجدد. ويكون ضعف السمع الناتج دائمًا ولا رجعة فيه، مما يُجبر المريض على الاعتماد على المعينات السمعية".

وروى الطبيب حالة بستاني يبلغ من العمر 60 عامًا يُدعى ليو، كان يُقلم الأشجار يوميًا من يونيو إلى أغسطس على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، مما عرّضه لصوت حشرة الزيز المزعج لفترات طويلة، وأنه الآن يُعاني من طنين دائم في أذنيه وصعوبة في سماع أصوات النساء أو المحادثات ذات النبرات المنخفضة.