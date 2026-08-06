نحل بلا لسعات.. عسل نادر يحفظه تراث البرازيل

في صندوق خشبي بسيط، داخل قرية يِتو التابعة لإقليم جاراغوا للسكان الأصليين، في مدينة ساو باولو البرازيلية، تتحرك نحلة صغيرة بلونها الذهبي بين خلايا قرص العسل، في مشهد يجسد علاقة قديمة بين الإنسان والطبيعة، ويكشف عن تقليد بيئي يعرف باسم تربية النحل عديم اللسع (Meliponiculture).

وتُعد تربية النحل عديم اللسع جزءاً من المعرفة التقليدية لدى العديد من المجتمعات الأصلية في أميركا الجنوبية، حيث لا تقتصر أهميتها على إنتاج العسل، بل ترتبط أيضاً بالحفاظ على النظم البيئية ودعم عملية تلقيح النباتات والمحاصيل، وتؤكد دراسات بيئية أن هذه الأنواع الأصلية تلعب دوراً مهماً في التنوع الحيوي، لكنها تواجه تهديدات بسبب فقدان الموائل الطبيعية والتغيرات البيئية.

وعلى خلاف النحل الأوروبي المستخدم على نطاق واسع في إنتاج العسل التجاري، تعتمد تربية النحل عديم اللسع على أساليب أكثر قرباً من الطبيعة، إذ تُحفظ المستعمرات داخل صناديق خاصة تسمح بمراقبة الخلايا وجمع العسل بكميات محدودة، مع الحفاظ على استمرار حياة المستعمرة.

ويتميز عسل هذه الأنواع بخصائص مختلفة من حيث الطعم والرائحة والقوام، ما جعله يحظى باهتمام متزايد لدى الباحثين والطهاة والمهتمين بالمنتجات الطبيعية، كما تشير أبحاث إلى أن بعض أنواع عسل النحل الأصلي تحتوي على مركبات طبيعية ذات قيمة غذائية، ما يزيد من الاهتمام العلمي بها.