تتويج الفائزين في «خرايف البيت» والمانجو

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، أول من أمس، عن نتائج مسابقات «خرايف البيت»، والمانجو المنوع والمحلي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الحدث الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة، ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

وتوَّج المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، عبيد خلفان المزروعي، الفائزين في المسابقات، وخصصت لـ«خرايف البيت» 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 300 ألف درهم، وهي مسابقة مخصصة للرطب المنتج من أشجار النخيل في حدائق المنازل، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على العناية بالنخلة، وتحسين جودة إنتاجها.