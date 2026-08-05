اسم روسي يدخل قائمة الأكثر شعبية في أميركا

لم يعد اسم «إيفان» مرتبطاً فقط بالثقافة الروسية أو الأوروبية الشرقية، إذ بدأ يفرض حضوره في الولايات المتحدة، بعدما سجل ارتفاعاً ملحوظاً بين أسماء المواليد الذكور، متجاوزاً أسماء أميركية تقليدية مثل «دونالد» و«جون» وفق بيانات إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية.

وأظهرت الإحصاءات أن اسم إيفان حافظ خلال السنوات الأخيرة على وجوده ضمن قائمة أكثر 200 اسم انتشاراً بين المواليد الذكور في الولايات المتحدة، بعدما تجاوزت نسبة الأطفال الذين يحملونه حاجز 0.1% من إجمالي المواليد الذكور.

وبحسب البيانات، حصل 2240 مولوداً ذكراً في الولايات المتحدة على اسم إيفان خلال عام 2025، مقارنة بـ 2354 مولوداً عام 2024، ليحتل الاسم مراتب تراوحت بين 153 و168 في قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، تراجع حضور بعض الأسماء التقليدية، إذ لم يُمنح اسم «دونالد» سوى لـ 395 مولوداً خلال عام 2025، بينما حمل اسم «جون» نحو 230 مولوداً فقط في العام نفسه، ما يعكس تغيراً في توجهات اختيار أسماء الأطفال لدى العائلات الأميركية.

ولا يُعد انتشار اسم إيفان ظاهرة منفصلة، إذ تشهد الولايات المتحدة منذ سنوات تنوعاً متزايداً في أسماء المواليد، مع صعود أسماء ذات جذور ثقافية ولغوية مختلفة، نتيجة تنوع المجتمع الأميركي وتأثره بالهجرات والتبادل الثقافي العالمي.

ويحمل اسم إيفان جذوراً سلافية، ويُعد صيغة شائعة من اسم يوحنا (John) في عدد من اللغات، خصوصاً الروسية والأوكرانية والبلغارية، ما يمنحه حضوراً تاريخياً واسعاً خارج حدود روسيا.

وفي صدارة قائمة الأسماء الأكثر شعبية للمواليد الذكور في الولايات المتحدة جاء اسم «ليام»، بينما تصدر اسم «أوليفيا» قائمة أسماء المواليد الإناث، وفق أحدث بيانات إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية.

وبحسب «نوفوستي» يحمل اسم إيفان جذوراً سلافية، ويُعد صيغة شائعة من اسم يوحنا (John) في عدد من اللغات، خصوصاً الروسية والأوكرانية والبلغارية، ما يمنحه حضوراً تاريخياً واسعاً خارج حدود روسيا.