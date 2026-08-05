رقصة ثعبان تُغرم مشاركة في مسابقة ملكة جمال

غرّمت محكمة سريلانكية شابة مشاركة في مسابقة جمال تبلغ 19 عاماً بتهمة القسوة على الحيوانات، بعدما رقصت على المسرح برفقة نوع من الثعابين مهددة بالانقراض، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء، حيث أُعيد إطلاق الثعبان في الغابة سالماً.

وأوضح مسؤول في إدارة حماية الحياة البرية أن السلطات لاحقت الشابة ميثمي هيرانيا قضائياً بعدما أثار عرضها في كولومبو قبل خمسة أشهر والذي رقصت فيه برفقة الثعبان، تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغُرّمت المرأة بـ50 ألف روبية (181 دولاراً)، بينما غُرّم الرجل الذي أعارها الثعبان البالغ طوله 2,1 متر، بمئة ألف روبية. وقد أقرّ كلاهما بالذنب.