رائحة غامضة كريهة تُجبر جمهور «سبايدرمان» على الهروب من السينما

شهد عرض فيلم «سبايدرمان: يوم جديد» في مدينة كارتاخينا الكولومبية إخلاءً مفاجئًا ، بعدما دفعت رائحة كريهة مجهولة المصدر مئات المشاهدين إلى مغادرة قاعة السينما.

ووقع الحادث داخل مجمع «سين كولومبيا» في مركز «بلازا بوكاغراندي» التجاري، وذلك في منتصف عرض الفيلم تقريبًا. ولم تُحدد السلطات أو إدارة السينما مصدر الرائحة، إلا أن تقارير متداولة رجحت أن تكون ناجمة عن مزحة باستخدام قنبلة أو رذاذ ذي رائحة كريهة، فيما أشارت وسائل إعلام كولومبية إلى احتمال أن يكون أحد الحاضرين قد تعرض لموقف طارئ داخل القاعة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب @ExxAlerts على منصة «إكس» عشرات المشاهدين وهم يتدفقون إلى الممر، بينما كان كثير منهم يغطون أنوفهم بأيديهم. وكتب الحساب تعليقًا على الفيديو: «تنبيه: رائحة غامضة تدفع رواد السينما إلى مغادرة القاعة أثناء عرض فيلم سبايدرمان الجديد».

ولم تُلغِ إدارة السينما العرض رسميًا، كما واصلت بقية قاعات المجمع عملها بصورة طبيعية، ولم تُسجل أي إصابات. وحاول بعض المشاهدين العودة لاستكمال الفيلم، إلا أن معظمهم لم يتمكن من ذلك قبل ظهور شارة النهاية، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست».

وأظهرت لقطات الإخلاء شخصًا يرتدي زي «سبايدرمان» يقف في الممر وسط الحشود المغادرة، قبل أن يتولى لاحقًا الترفيه عن المتضررين في بهو السينما إلى حين استقرار الأوضاع.

وجاءت الواقعة في وقت يواصل فيه فيلم «سبايدرمان: يوم جديد» تحقيق نجاح جماهيري كبير. فقد سجل، من إخراج ديستين دانيال كريتون وبطولة توم هولاند وزندايا، إيرادات بلغت 169.8 مليون دولار في يوم افتتاحه، بعدما حصد 72 مليون دولار في العروض التمهيدية. وبلغت إيراداته العالمية حتى الآن نحو 927 مليون دولار، ليحقق واحدة من أقوى الانطلاقات في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين.