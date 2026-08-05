قفزت من الطابق 18 هربا من خطيبها

نجت شابة صينية تبلغ من العمر 20 عامًا بأعجوبة بعدما قفزت من شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثامن عشر، إثر مشادة حادة مع خطيبها في مدينة جياشينغ بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

وبحسب صحيفة «شياو شيانغ مورنينغ هيرالد»، استمر الشجار بين الشابة، التي عُرفت باسم «شياوي»، وخطيبها لساعات داخل شقتهما المستأجرة، قبل أن تقفز من الشرفة عند الساعة الرابعة فجرا.

ونجت الشابة من الموت بعدما خففت شجرة من قوة ارتطامها، قبل أن تسقط فوق شجيرات قريبة. وسارع خطيبها إلى نقلها إلى المستشفى، وكشفت الفحوص الطبية عن إصابتها بجروح في الرأس والرئتين والكبد والطحال، إضافة إلى كسور في الحوض وعظم العانة والساقين.

وخضعت شياوي لعمليتين جراحيتين، فيما كان من المقرر أن تخضع لعملية ثالثة في أواخر يوليو.

وقال عمها، الذي يتولى رعايتها، إن ابنة أخيه كانت قد تشاجرت مع صديقها مرات عدة قبل الحادثة، وأبلغته برغبتها في الانفصال عنه، واشترت تذكرة قطار للعودة إلى مسقط رأسها في مقاطعة يونان.

وأضاف أن خطيبها ، وبعد تجدد الخلاف بينهما، صادر بطاقة هويتها وهاتفها المحمول، وأغلق باب الشقة لمنعها من المغادرة. وأوضح العم أن شياوي أخبرته بأنها شعرت بدوار شديد بعد شجار استمر طوال الليل، وأنها لم تكن تفكر إلا في الهروب من الشقة والابتعاد عن صديقها، وهو ما دفعها إلى القفز من الشرفة. وأكد أنها أبدت لاحقًا ندمها على قرارها المتهور.

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.