برصاصة في الرأس.. مقتل مؤثر مكسيكي خلال بث مباشر على «تيك توك»

أعلنت السلطات في ولاية سينالوا المكسيكية، مقتل المؤثر سيزار جاستيلوم، بالرصاص أثناء ‌بث مباشر له مع أصدقائه خارج مطعم للوجبات السريعة، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد.

كان المكسيكي جاستيلوم الذي يتابعه ​ما يقرب من 600 ألف على منصة "تيك ​توك"، يُجري بثاً ⁠مباشراً خارج مطعم للوجبات السريعة عندما اقترب منه ​ومن أصدقائه شخصان على دراجة نارية، وكلاهما يضع ​خوذة، وفي تسجيل للبث المباشر، اطلعت عليه رويترز، بدا أن سائق الدراجة النارية أطلق النار مباشرة على جاستيلوم.

وأكد مسؤول ​أمني في ولاية سينالوا وفاة جاستيلوم، وقال ​إن عملية أمنية واسعة النطاق جارية.