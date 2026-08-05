كرنفال على الماء.. موسكو تجمع عشاق التجديف في نهر موسكفا

تحوّل نهر موسكفا في العاصمة الروسية موسكو إلى مسرح مفتوح للرياضة والاحتفال، مع مشاركة مئات الأشخاص في كرنفال خاص لرياضة التجديف وقوفاً على اللوح، في فعالية جمعت بين النشاط البدني والأجواء الترفيهية وسط مياه النهر.

وشارك محبو هذه الرياضة في مسار مائي جماعي، حيث ارتدى بعض المشاركين ملابس ملونة، وحملوا ألواح التجديف الخاصة بهم، في مشهد بصري لافت عكس انتشار الرياضات المائية في المدن الكبرى، حتى تلك التي لا ترتبط تقليدياً بثقافة الشواطئ.

وتعتمد هذه الرياضة على الوقوف فوق لوح عريض، واستخدام مجداف للتحرك فوق سطح الماء، وهي من الرياضات التي اكتسبت شعبية عالمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل سهولة ممارستها، وتنوع فوائدها التي تجمع بين التوازن واللياقة والاسترخاء.

ويأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في موسكو ضمن توجه متزايد للاستفادة من المساحات الطبيعية داخل المدن، وتحويل الأنهار والواجهات المائية إلى أماكن للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

ويمنح نهر موسكفا، الذي يعبر قلب العاصمة الروسية، ويمر بالقرب من أبرز معالمها، المشاركين تجربة مختلفة تجمع بين ممارسة الرياضة ومشاهدة المدينة من زاوية جديدة، في أجواء احتفالية تؤكد أن الرياضة يمكن أن تكون جسراً للتواصل والمتعة الجماعية.