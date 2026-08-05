نفوق 3 أسود بضربة شمس في حديقة يابانية

نفقت ثلاثة أسود بحديقة حيوانات في طوكيو، بسبب ما يرجّح أنها ضربة شمس، فيما وُضعت أسود أخرى تحت المراقبة، كما أعلنت ناطقة باسم الحديقة، أمس.

وبعد أن شهدت اليابان، في العام الماضي، أكثر فصول الصيف حرّاً على الإطلاق، تواجه صيفاً حاراً آخر، مع وصول الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة.

وفي منتصف يوليو الماضي، ظهرت عوارض على 10 من أصل 16 أسداً في حديقة حيوان تاما في غرب طوكيو، بينها «فقدان الشهية وقلة النشاط»، ونفقت ثلاث لبؤات، بحسب ما ذكرت إدارة الحديقة في بيان.

وقالت ناطقة باسم الحديقة: «بحسب طبيبنا البيطري، يُرجّح أن يكون سبب النفوق ضربة شمس».

ومع أن الأسود تظهر مقاومة للحرّ، عزز القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة إجراءاتهم، خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في اليابان خلال فصل الصيف.