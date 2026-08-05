باحثون يحذرون: الإفراط في مشاهدة التلفزيون خطر

كشفت دراسة أميركية أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون، لاسيما في مرحلة منتصف العمر، يؤثر في سلامة العقل بعد فترة قد تصل إلى نحو 20 عاماً، وأكد فريق بحثي من كلية دورنسايف للآداب والعلوم والأحياء التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، أن مشاهدة التلفزيون بشكل مفرط تؤدي إلى تغيرات تتعلق بمناطق الذاكرة والوظائف المعرفية، وقد تفضي إلى الإصابة بالخرف.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Alzheimer and Dementia: Journal of Alzheimer Association المتخصصة في أمراض الزهايمر والخرف، تابع الفريق البحثي الحالة الصحية لنحو 1700 شخص بالغ خلال الفترة ما بين عامي 1987 و1989، وكانت أعمار المتطوعين آنذاك تبلغ نحو 53 عاماً في المتوسط، وكان المشاركون في التجربة يسجلون الفترات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون، إضافة إلى فترات عملهم على مدار اليوم.

وبعد مرور 20 عاماً، أظهرت صور الرنين المغناطيسي اختلافاً كبيراً بين عقول الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون، والأشخاص الذين لا يشاهدون التلفزيون «مطلقاً» أو يشاهدونه «نادراً»، على حد وصفهم، واتضح أن الذين يشاهدون التلفزيون «في أغلب الأحيان» تراجع لديهم حجم بعض أجزاء المخ، بما في ذلك المناطق المرتبطة بالذاكرة، إضافة إلى الفصين الأمامي والقذالي في المخ، وهي المناطق المرتبطة بوظائف التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات ومعالجة المدخلات البصرية.

وعلى العكس، أظهرت الدراسة أن الذين يقضون ساعات أطول في العمل يكون لديهم فصوص أمامية وقذالية أكبر حجماً، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن الكثير من الوظائف المكتبية يتطلب تركيزاً مستمراً، ومهارات حل المشكلات والتواصل، وأشكالاً أخرى من الانخراط العقلي.