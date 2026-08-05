أطفال في دور محققي الأمن السيبراني بـ «كيدزانيا»

دشنت «كاسبرسكي» مركزها للأمن السيبراني في «كيدزانيا» بدبي مول، الذي صُمم بهدف تعريف الأطفال بأهمية السلامة الرقمية.

وتمنح التجربة التفاعلية، التي يوفرها المركز الأطفال، فرصة تقمص دور محققي الأمن السيبراني، ما يمكنهم من تعلم طرق اكتشاف التهديدات السيبرانية وأساليب الحماية منها، كما يوفر بيئة غنية بالتجارب العملية التي تعزز الوعي بالأمن السيبراني، وتمكّن جيل المستقبل من استخدام التكنولوجيا بأمان منذ الصغر.

ويوفر المركز تجربة تعليمية تفاعلية للأطفال، تجمع بين الترفيه والتعلم من خلال عمليات محاكاة واقعية ومهام رقمية ممتعة.