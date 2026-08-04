إعلان سبايدر مان في سيارات بي أم دبليو يثير الجدل

أثار ظهور إعلان فيلم سبايدر مان: يوم جديد على شاشات نظام الترفيه في سيارات بي أم دبليو، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت على شاشات سيارات بي أم دبليو المصنوعة بعد عام 2020، شريط إعلاني يحمل صورة سبايدر مان وفي حال الضغط عليه يظهر فيديو مدته 19 ثانية يظهر رسوماً متحركة لسبايدر مان مع سيارة بي أم دبليو الكهربائية أي إكس 3.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست عند تشغيل سيارة بي أم دبليو تظهر لافتة تحمل طابع سبايدر مان. وبعد الضغط على اللافتة، تتحول إلى ما تصفه الشركة بأنه “رسوم متحركة احتفالية” تمثل “مفاجأة خاصة” للمستهلكين. هذا الإعلان يستفيد من نظام الصوت الداخلي وإضاءة البيئة داخل السيارة، حيث يظهر سبايدر مان وهو يتفاعل مع سيارة بي إم دبليو iX3 الكهربائية، مما يعكس تنسيقاً مشتركاً بين الفيلم والسيارة ذات العلاقة.

وقالت الشركة إن هذا الإعلان هو “جزء من شراكة أوسع للعلامة التجارية”.

وأكدت أن الرسوم المتحركة “مرئية فقط للسائقين الذين يبدأونها بشكل استباقي من شاشة اللمس الخاصة بمركباتهم"، إلا أن بعض العملاء أشاروا إلى أن اللافتة تظهر تلقائياً، مما يخالف ما تم التأكيد عليه.