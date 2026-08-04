سكرتيرة تورط عمدة ألماني سابق بـ 90 غرامة يومية

قضت محكمة اليوم الثلاثاء بتغريم عمدة سابق جنوبي ألمانيا 7200 يورو (8200 دولار)على خلفية تصوير سكرتيرته بكاميرا فيديو خفية في مبنى البلدية.

وقضت المحكمة بتطبيق 90 غرامة يومية تبلغ قيمة كل منها 80 يورو، على عمدة بلدة رايشلينج السابق (36 عاما). ويظل الحكم أقل بقليل من الحد الذي تسجل عنده الإدانة الجنائية في السجل العدلي للشخص بموجب القانون الألماني.

ووصف ألكسندر كيسلر رئيس المحكمة القضية باعتبارها "لا تصدق"، لافتا إلى أن الحكم المتساهل نسبيا صدر نتيجة توصل العمدة السابق إلى تسوية مع موظفته السابقة قبل صدور الحكم بفترة قصيرة.

وبموجب الاتفاق، يتعين على السياسي المحلي السابق دفع 10 آلاف يورو تعويضا للمرأة عن الألم والمعاناة.

وعلمت محكمة لانسبرج آم ليخ الإقليمية أن العمدة وضع كاميرا أسفل مكتب سكرتيرته، بما سمح له بمراقبتها هي وزوارها ومحادثاتها الهاتفية. كما كان يتم بث المقاطع المصورة والصوت إلى هاتفه المحمول، وقام هو أيضا بتسجيل بعضها.

ودفعت الفضيحة العمدة إلى العدول عن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس.