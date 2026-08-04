رئيسة حكومة مدريد: الأهالي يتطلعون لاستقبال ميسي والتصفيق له كما يستحق

تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي بأموال للمساعدة في إعادة إعمار منطقة خارج مدريد تضررت من حرائق الغابات.

وكشفت رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو عبر منصة "إكس" أن نجم برشلونة السابق تبرع بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار منطقة سييرا أويستي دي مدريد.

وأضافت حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "أود أن أشكره وأؤكد له أن أهالي مدريد يتطلعون لاستقباله قريباً والتصفيق له كما يستحق".

وتضررت المنطقة الواقعة غرب العاصمة الإسبانية بشدة جراء الحرائق، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في الأراضي والممتلكات، واضطر السكان إلى إخلاء منازلهم.

ويُعرف ميسي بأعماله الخيرية، وقد أنشأ مؤسسة ليونيل ميسي عام 2007 لدعم الأطفال والشباب من خلال برامج الصحة والتعليم والرياضة.