متحف "غرونوبل" الفرنسي على لائحة لصوص الفن

بعد متحف اللوفر، ومتحف شاتيون، ومتحف لاليك، أصبح متحف غرونوبل هدفاً للصوص، بعد أن أحبطت إدارة المتحف الواقع في إيزير، محاولة سطو عند الساعة الرابعة صباحاً، وفقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة "أن شخصين مسلحين قاما بتحطيم إحدى نوافذ الجناح الشمالي الغربي للمتحف، قبيل محاولة الدخول. إلا أن أحد حراس أمن المتحف أحبط محاولتهم سريعاً، إذ توجه مباشرة إلى مكان الحادث بفضل نظام الإنذار، ليفر اللصوص قبل وصول الشرطة.

وعثرت السلطات على مصباح يدوي يعود للصوص بين الزجاج المكسور. ويخضع المصباح، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة، للتحليل منذ صباح الأحد.

وأكد مصدر في الشرطة للصحافة المحلية، أن اللصوص "استطلعوا المبنى قبيل اقتحامه. واستهدفوا إحدى أرقى قاعات المتحف، التي تضم أعمالاً لفنانين كبار، مثل لوحة "امرأة تقرأ" (1920) لبابلو بيكاسو، التي أُهديت لمدينة غرونوبل عام 1921.

وعقب محاولة السرقة، عزّز المتحف إجراءاته الأمنية. وقدّمت المدينة بلاغاً، وبدأ تحقيق بالحادث. كما رفض المتحف التعليق عند تواصل صحيفة "لو فيغارو" معه.

منذ حادثة سرقة متحف اللوفر في أكتوبر 2025، شهدت المؤسسات الثقافية الفرنسية، وخصوصاً في المناطق الريفية، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات السرقة. في شهر واحد فقط، تمّ تسجيل ثلاث عمليات اقتحام. كان آخرها في متحف منطقة شاتيون في 24 يوليو، حيث سُرقت قلادة ذهبية صلبة تزن 480 غراماً، تعود أصولها إلى مقبرة سيدة فيكس، ويعود تاريخها إلى 500 قبل الميلاد.