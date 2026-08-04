بعد بحث دام 17 يوما.. العثور على قطة مفقودة بمطار بروكسل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على قطة كانت قد فُقدت بعدما وصلت إلى مطار بروكسل على متن رحلة قادمة من رومانيا، وذلك بعد 17 يوما من البحث عنها.

وجاء في منشور بثته مالكتها البلجيكية "كاميليا" التي تبلغ من العمر (56 عام) على موقع فيس بوك، أن القطة، واسمها ميشو، سافرت في الجزء المخصص للشحن على متن رحلة قادمة من مدينة باكاو برومانيا، في 17 يوليو الماضي.

ولدى وصولها إلى مطار بروكسل، تم تسليم قفص نقل الحيوانات لمالكتها فارغا، حيث اُعتقد أن القطة هربت في مكان ما بين الطائرة ومرافق المطار.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين من البحث دون أي أثر للقطة، تم العثور على القطة "ميشو" أخيرا، وتم لم شملها مع مالكتها.

ولا يزال من غير الواضح أين تم العثور على القطة تحديدا، أو كيف عاشت طوال فترة الـ17 يوما في المطار.