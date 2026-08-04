حتى الأسود لم تتحمل الحر وضربات الشمس.. نفوق 3 في حديقة يابانية

نفقت ثلاث لبؤات في ​حديقة حيوان تاما بطوكيو خلال الأسبوع الماضي، ‌ويشتبه ​في أن ذلك نجم عن ضربات شمس، لتسجل الحديقة بذلك أول حالات نفوق بين أسودها تُعزى إلى الحرارة منذ افتتاحها قبل 62 عاماً.

وأفادت حديقة الحيوان في بيان هذا ⁠الأسبوع بأن اللبؤات النافقة، التي كانت أعمارها ثلاثة أعوام و11 و15 عاماً، وُلدت جميعها في الحديقة. وأظهرت فحوصات ما بعد النفوق إصابتها ‌بجفاف حاد وفشل في عدة أعضاء، لكن السبب الدقيق للنفوق لا يزال قيد التحقيق.

وأضافت الحديقة أنه ‌مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ‌في طوكيو منتصف يوليو الماضي، بدأت غالبية ‌الأسود البالغ عددها 16 ‌أسداً تفقد شهيتها وأصبحت خاملة، مما استدعى تقديم العلاج لها. ​وأضافت أنه في ‌حين تعافى ​بعضها، تدهورت حالات أخرى وظهرت ⁠عليها أعراض حادة، مثل عدم القدرة على الوقوف وفقدان الوعي.

وأوقف مسؤولو الحديقة عرض الأسود للجمهور ​في ⁠23 ⁠يوليو الماضي مع تدهور حالتها. وأفادت الحديقة بأن العلاج، مثل رش الماء وإعطاء الأدوية عن طريق الحقن ⁠الوريدي، لايزال مستمراً.

وارتفعت درجات الحرارة في المنطقة إلى نحو 39 درجة مئوية في الفترة من منتصف إلى أواخر يوليو، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من الإصابة ‌بضربات شمس.

وتنحدر الأسود في الأصل من إفريقيا جنوب الصحراء ​الكبرى، حيث اعتادت المناخ الحار والجاف بدلاً من مزيج الحرارة والرطوبة العالية السائد في طوكيو، مما يجعل من الصعب عليها تنظيم درجة حرارتها.

