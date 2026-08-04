3 سنوات مع جثة والدته.. والسبب صادم

قضت محكمة بريطانية بسجن رجل احتفظ بجثة والدته داخل ثلاجة تجميد لنحو ثلاث سنوات، بهدف الاستيلاء على معاشها التقاعدي وإعاناتها المالية التي بلغت نحو 78 ألف جنيه إسترليني (104,736 دولارًا).

وأخفى كريستوفر فيليبس (60 عامًا) جثة والدته، سيلفيا فيليبس، وهي سكرتيرة شركة متقاعدة كانت في الثمانينيات من عمرها، بعد وفاتها في مارس 2023، قبل أن يواصل استخدام حسابها المصرفي لسحب مدخراتها ومعاشها التقاعدي لتمويل نفقات معيشته في مدينة بورثكاول الساحلية بجنوب ويلز.

وكُشفت الجريمة في فبراير الماضي، بعدما تلقت الشرطة بلاغًا لإجراء «فحص اطمئنان» على السيدة المسنة، إثر قلق أطباء عيادة محلية من انقطاع أخبارها لفترة طويلة. وخلال تفتيش المنزل الذي كان فيليبس يقيم فيه مع والدته، عثر رجال الشرطة على جثتها داخل ثلاجة تجميد في غرفة المعيشة، وأُلقي القبض عليه على الفور.

وأقر فيليبس أمام المحكمة بذنبه في منع دفن والدته بصورة قانونية ولائقة، كما اعترف بتهمتي احتيال تتعلقان بالدخول إلى حساباتها المصرفية والاستيلاء على مستحقاتها التقاعدية بعد وفاتها.

ونقلت صحيفة «مترو» عن مسؤولة الطب الشرعي، جوآن ويب، قولها: «تلقت الشرطة اتصالًا من عيادة طبيب عام تطلب فيه إجراء فحص اطمئنان على مريضة مسنة. وخلال تفتيش المنزل، عُثر على جثة امرأة يُعتقد أنها سيلفيا فيليبس داخل ثلاجة تجميد».

واستمعت المحكمة إلى أن فيليبس ترك عمله قبل وفاة والدته ليتفرغ لرعايتها خلال أشهرها الأخيرة. وبعد وفاتها اشترى ثلاجة تجميد كبيرة ووضع جثتها فيها، ثم واصل الاستفادة من أموالها ومعاشها التقاعدي طوال ما يقارب ثلاث سنوات، إلى أن انكشف أمره.