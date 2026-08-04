كوريا الجنوبية.. حجب المبيعات الإلكترونية لتوابل "ترايدر جو"

قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم، إنها رصدت، وحجبت المبيعات عبر شبكة الإنترنت لخليط توابل شهير تبيعه سلسلة المتاجر الأميركية "ترايدر جو" بسبب احتوائه على بذور خشخاش تحوي مواد محظورة، وذلك حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب مكتب شرطة مابو في العاصمة سول، تم اكتشاف قوائم لمزيج البهارات الشهير،"إيفري ثينج بات ذا بيجل سيسامي" مؤخرًا على متجر "كاروت"، وهو سوق إلكتروني ومنصة مجتمعية مخصصة للبيع والشراء المحلي في كوريا الجنوبية.

وتم حظر استيراد هذا المنتج بعد تأكيد هيئة الطب الشرعي الوطنية احتواؤه على آثار من مادتي المورفين والكوديين، وكلاهما مخدران يستخرجان من بذور الخشخاش.

وقالت الشرطة إن البائعين أحضروا التوابل من الخارج كتذكار سفر وقاموا لاحقًا بإدراجها على المنصات الإلكترونية، ومن بينها متجر "كاروت".

وتم تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن قائمة المشتبه بهم في انتهاك قانون مكافحة المخدرات.

وقالت الشرطة إنها، بالتعاون مع متجر "كاروت"، أزالت المنشورات ذات الصلة ووضعت تنبيه "معاملة محظورة"، ليظهر كلما حاول أي مستخدم إدراج العنصر المراد.