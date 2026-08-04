«دايبين في صوت الست» تستقطب جمهور «جرش»

وسط تفاعل وإقبال من محبي الفن الأصيل، حقق عرض مسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» نجاحاً لافتاً خلال عرضه في مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد العمل - الذي قدمه الكاتب المصري الدكتور مدحت العدل مؤلفاً ومنتجاً - إقبالاً كبيراً، إذ تجاوز عدد الحضور 2500 مشاهد، امتلأت بهم جنبات المسرح، ليعيش الجمهور ليلة احتفت بسيرة ومسيرة «كوكب الشرق».

ولاقى العرض إشادات وردود أفعال إيجابية من الحضور والنقاد الذين أثنوا على المستوى الفني والإخراج والأداء الذي استعاد روح زمن الفن الجميل بأسلوب راقٍ لامس القلوب.

وقال الدكتور مدحت العدل إن «الوقوف أمام الجمهور الأردني الذواق وفي مظلة مهرجان عريق كمهرجان جرش هو شرف كبير ومسؤولية عظيمة، والإقبال الجماهيري الذي شهدته ليلة العرض يؤكد أن الفن الراقي وسيرة قامة بحجم أم كلثوم سيبقيان دائماً حيين في وجدان الجمهور العربي».

ولم يقتصر النجاح على الجانب الفني والجماهيري فحسب، بل امتد ليشمل التنظيم لمهرجان جرش للثقافة والفنون، إذ أشاد القائمون على العمل بالجهود العظيمة والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها إدارة المهرجان واللجان التنظيمية.

مدحت العدل:

• الإقبال الذي شهده العرض يؤكد أن الفن الراقي وسيرة قامة بحجم أم كلثوم، سيبقيان دائماً حيين في وجدان الجمهور العربي.