«منتدى المرأة الإماراتية 2026» يجمع القيادات لاستشراف مستقبل المرأة وصناعة التنمية

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن تنظيم «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، في 27 أغسطس الجاري، تزامناً مع مرور 11 عاماً على إطلاق «يوم المرأة الإماراتية»، المبادرة الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية وتقديراً لعطائها وإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

ويقام «منتدى المرأة الإماراتية»، في دورته الثانية هذا العام، بمدينة جميرا في دبي، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات وصناع القرار بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الدورة الجديدة للمنتدى امتداداً للنجاح الذي حققته دورته الأولى العام الماضي، التي شهدت مشاركة رفيعة المستوى وحضوراً تجاوز 700 شخص من المسؤولين والقيادات التنفيذية بمختلف القطاعات، ليواصل ترسيخ مكانته منصةً ملهمة للحوار وتبادل المعرفة وإبراز السياسات والمبادرات التي تعزّز حضور المرأة في مختلف القطاعات، بما يواكب رؤية الإمارات لمستقبل أكثر ريادة وتمكيناً.

صناعة المستقبل

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وقالت سموها: «لقد أرست الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة نموذجاً تنموياً متكاملاً، جعل من المرأة شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل، وهيأت لها البيئة التشريعية والمؤسسية التي مكنتها من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به في الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وإطلاق طاقاتها للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات».

كما أشادت سموها بالجهود التاريخية والمبادرات الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي شكلت برؤيتها ودعمها المستمر ورعايتها لمسيرة المرأة الإماراتية ركيزة أساسية لما حققته من إنجازات نوعية، ورسخت نهجاً مستداماً في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، مؤكدةً أن مبادرات سموها كانت ولاتزال مصدر إلهام لكل امرأة في دولة الإمارات وحافزاً لها على مواصلة العطاء في سبيل رفعة الدولة وتقدمها.

وأكدت سموها أن يوم المرأة الإماراتية - الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» على مدار شهر كامل، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية، وتجديد الالتزام بمواصلة البناء على هذه المكتسبات، وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوسيع مجالات المشاركة في القطاعات المستقبلية، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل ويرسخ مكانتها العالمية»، مؤكدة سموها أن المرأة الإماراتية كانت وستظل شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة بدعم متواصل من القيادة الرشيدة.

نماذج ملهمة

وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، أن المنتدى يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى تطوير منصات وطنية للحوار وإبراز النماذج النسائية الملهمة وترسيخ الشراكات التي تسهم في استدامة الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية.

وقالت: «نفخر بتنظيم الدورة الثانية لمنتدى المرأة الإماراتية، بما ستتضمنه من برنامج حافل بالجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب الملهمة والنقاشات الاستراتيجية التي تستشرف مستقبل مشاركة المرأة في دعم التنمية الوطنية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة».

وأضافت: «يكتسب المنتدى أهمية خاصة باعتبار مؤسسة دبي للمرأة الجهة الرسمية المعنية بتنظيم الاحتفال السنوي بيوم المرأة الإماراتية على مستوى حكومة دبي، وهو ما يعكس الثقة بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية ترسخ ثقافة التميز وتعزز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية».

وقالت منى المرّي: «تحرص مؤسسة دبي للمرأة، من خلال المنتدى، على تحويل النجاحات الوطنية إلى خبرات مؤسسية والبناء عليها لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما يشكل المنتدى فرصة للاحتفاء بمسيرة المؤسسة وما قدمته على مدى أكثر من عشرين عاماً من مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات».

منال بنت محمد:

• دولة الإمارات نموذج عالمي يحتذى به في الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وإطلاق طاقاتها في مختلف القطاعات.

• نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوسيع مجالات المشاركة في القطاعات المستقبلية.