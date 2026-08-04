«حارة الحصن» يحيي ذاكرة المكان والناس في العين

دعا متحف العين زواره إلى عدم تفويت الفرصة الأخيرة لمشاهدة معرض «حارة الحصن: ذاكرة المكان والناس»، الذي يصحب الزوار في رحلة غامرة عبر تاريخ حي حارة الحصن، من خلال مزيج فريد من القطع الأثرية النادرة، والتقنيات التفاعلية، والروايات الشفوية التي تعيد إحياء أحد أعرق أحياء مدينة العين، ويمكّن المعرض الزوار من فرصة استكشاف مقتنيات استثنائية، تشمل قوالب طوب طينية لاتزال تحمل بصمات صناعها، وعملات تاريخية وقطعاً فخارية، وأدوات من الحياة اليومية، لتروي جميعها قصة مجتمع نابض بالحياة شكل جزءاً أصيلاً من الإرث الثقافي العريق لمنطقة العين.