إسدال الستار على ورشة السينوغرافيا في كلباء

اختُتمت مساء أول من أمس فعاليات ورشة السينوغرافيا في المركز الثقافي بمدينة كلباء، في إطار دورة عناصر العرض المسرحي الـ13 التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً تحضيراً لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، في الفترة من 25 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين.

وقدم مشرف الورشة، السينوغراف العراقي الدكتور علي السوداني، عرضاً لأبرز ملامح خطته التدريبية التي اشتملت على حصص نظرية وعملية حول السينوغرافيا المسرحية وتطبيقاتها الحديثة، مشيداً بإقبال المشاركين وتفاعلهم في محاضرات الورشة التي ركزت على توظيف أبسط الإمكانات والأدوات لتصميم مشاهد بصرية دالة ومؤثرة، وثمّن جهود الشارقة في رعاية وتطوير المواهب المسرحية الواعدة عبر دورة عناصر العرض المسرحي التي تتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، مشيراً إلى أنه استمتع بالتجربة التي استمرت 10 أيام.

وكرّم مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة مدير المهرجان، أحمد بورحيمة، مشرف الورشة على جهوده ومشاركته الفاعلة.

يشار إلى أن دورة عناصر العرض المسرحي ستواصل فعالياتها، إذ تنطلق اليوم ورشة التمثيل، التي يشرف عليها الفنان المصري عصام السيد، وستستمر 10 أيام.