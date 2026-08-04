موظفون يشكون من ضوضاء الزملاء: نريد بيئة عمل أكثر هدوءاً

أظهر استطلاع حديث للرأي أن العاملين بالمكاتب في ألمانيا يرغبون في بيئة عمل أكثر هدوءاً، إذ اعتبر 95% منهم أن توفير أجواء عمل هادئة أمر مهم أو مهم إلى حد ما.

وبحسب الاستطلاع، فإن الزملاء المصدر الرئيس للإزعاج في بيئة العمل، وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من شركة «لوجيتيك» لمستلزمات الحواسيب، أكثر من 2100 شخص في ألمانيا يعملون ولو جزئياً داخل مكاتب.

وعند سؤال المشاركين عن أكثر الأصوات إزعاجاً، قال 53% إن مكالمات الزملاء الهاتفية أو عبر تطبيقات الاتصال تأتي في المقدمة، بينما أشار 47% إلى أحاديث الزملاء، وذكر 41% الاجتماعات المرئية التي تجرى من دون استخدام سماعات الرأس، وجاءت بعد ذلك بفارق كبير الضوضاء الخلفية مثل أنظمة التهوية والطابعات وآلات إعداد القهوة التي أشار إليها 18% من المشاركين، وقال 7% إن أصوات لوحات المفاتيح تزعجهم، بينما انزعج 4% من نقرات الفأرة، وكان بإمكان المشاركين اختيار ما يصل إلى ثلاثة أنواع من الضوضاء.

وأوضح 68% من المشاركين أن حاجتهم إلى الهدوء في بيئة العمل ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية، في المقابل رأى 41% فقط أن هناك اهتماماً أكبر بمستويات الضوضاء داخل المكاتب، وقال 51% إنهم أصبحوا أكثر التزاماً بمراعاة الآخرين في سلوكهم داخل مكان العمل، كما أكد 70% أن الضوضاء في المكاتب تؤثر سلباً في قدرتهم على التركيز.

وقال رئيس فرع شركة «لوجيتيك» في ألمانيا، سركان آتش: «تزايد الحاجة إلى الهدوء لا يعني أن الناس سيكونون أقل رغبة في التواصل، بل يدل على أن تنظيم التواصل داخل المكاتب يجب أن يصبح أكثر وعياً».