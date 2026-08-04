ألمانيا: منسوب نهر الراين يهبط لمستوى قياسي

سجّلت مياه نهر الراين في ألمانيا انخفاضاً غير مسبوق، ما أدى إلى جنوح قوارب في مدينة كولونيا، مع استمرار موجة حر وجفاف دفعا أكثر ممرات البلاد المائية ازدحاماً إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وبلغت مستويات المياه في نهر الراين مستوى متدنياً تاريخياً، إذ سجل مقياس المياه في كولونيا 68 سنتيمتراً، أي أقل بسنتيمتر واحد من الرقم القياسي السابق، المسجل في أكتوبر 2018، وذلك وفقاً لهيئة الممرات المائية والملاحة في الراين.

وتشهد الممرات المائية الكبرى في ألمانيا، بما فيها نهرا الألب والدانوب، انخفاضاً في مناسيبها أيضاً، ومع عدم وجود أي بوادر على انحسار موجة الحر والجفاف، يحذر المسؤولون من تبعات اقتصادية متزايدة على الشحن والنقل النهري والصناعات المعتمدة على الأنهار.

كما سجلت محطات قياسية أخرى، مثل دويسبورغ - روهرورت، مستويات متدنية لم تشهدها من قبل، وشمل التراجع الممر المائي الممتد عبر مدن مثل دوسلدورف.