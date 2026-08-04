«جائزة الحصباة» جاهزة لـ «ملتقى المرأة» في دبي

ناقش مجلس أمناء «جائزة الحصباة للمرأة الملهمة»، التابعة لمؤسسة غبشة للفعاليات والتدريب، تطوير فئات الجائزة وتعزيز الحوكمة وآليات التقييم، وتوسيع نطاق المشاركة، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بحفل التكريم وفعاليات ملتقى الحصباة للمرأة الإماراتية في دورته الثانية، الذي تستضيفه دبي، في الأول من سبتمبر المقبل، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».

وأكدت رئيسة مجلس الأمناء، فاطمة أحمد المغني، أن الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة وطنية رائدة لتكريم المرأة الملهمة، مشيرة إلى أن المجلس يحرص على التطوير المستمر لمعايير الجائزة وفئاتها وآلياتها، بما يواكب تطلعات القيادة في تمكين المرأة.