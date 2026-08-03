محدودة الإصدار.. لامبورغيني تُطلق 99 نسخة فقط من «Revuelto Miura 60 Homage»

أعلنت شركة "لامبورغيني" الإيطالية إطلاق سيارة "ريفولتو ميورا 60° هوميج" وهي سلسلة خاصة محدودة الإصدار بـ 99 نسخة فقط، تم تصميمها ضمن برنامج "أد بيرسونام" بالتعاون مع مركز لامبورغيني للتصميم، ومن المقرر عرضها لأول مرة عالمياً في صالة لامبورغيني مونتيري خلال أسبوع مونتيري للسيارات.

ويأتي إطلاق "ريفولتو ميورا 60° هوميج" الجديدة، تكريماً لسيارة "ميورا" الكلاسيكية، التي مر على إصدارها 60 عاماً.

وهناك 9 ألوان مختلفة لسيارة "ريفولتو ميورا 60° هوميج"، مستوحاة من الألوان التاريخية لـ"ميورا"، وهي: Rosso Arancio, Arancio, Giallo, Verde Scandal, Verde Metallic, Blu Tahiti, Blu Notte, Nero Noctis and Bianco Monocerus.

يُشار إلى أن "لامبورغيني" كشفت النقاب عن سيارة "ميورا" عام 1966، التي تعتبر أول سيارة رياضية خارقة في العالم، على نطاق واسع، إذ بلغت قوتها في أقوى إصداراتها 385 حصاناً، وتجاوزت سرعتها القصوى 290 كم/ساعة، مما وضع معايير جديدة للسيارات عالية الأداء