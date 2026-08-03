حفل عائم في الساحل الشمالي .. وراغب علامة يصل المسرح على يخت (صور)

أحيا الفنان راغب علامة واحدة من أضخم حفلات صيف 2026، بعدما أشعل أجواء بورتو مارينا الساحل الشمالي بحفل استثنائي أُقيم على أول مسرح عائم فوق مياه البحر في مصر والشرق الأوسط، في تجربة فنية غير مسبوقة جمعت بين الموسيقى والتقنيات الحديثة والمشهد البحري الخلاب.

وشهد الحفل انطلاقة لافتة، إذ وصل النجم اللبناني الى موقع الحفل على متن يخت فاخر، برفقة شقيقه خضر علامة، وداليا الكردي، ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري، وسط استقبال جماهيري كبير ومهرجان استعراضي خطف أنظار الحضور قبل صعوده الى خشبة المسرح.

وجرى تصميم المسرح العائم وفق أحدث التقنيات العالمية، ليطفو مباشرة فوق مياه البحر، بينما أحاطت به عشرات اليخوت، في مشهد بصري مميز، مدعوم بعروض إضاءة ومؤثرات بصرية احترافية تفاعلت مع إيقاع الموسيقى والأمواج، لتمنح الجمهور تجربة فنية مختلفة وغير تقليدية.

واستهل راغب علامة الحفل بأداء أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها"، التي أشعلت حماس الجمهور منذ اللحظات الأولى، فيما امتلأت منطقة كبار الزوار (VIP) بالكامل، كما نقلت الشاشات العملاقة المنتشرة على ممشى بورتو مارينا تفاصيل الحفل مباشرة للحضور.

وقدم راغب خلال السهرة مجموعة من أحدث أغنياته، من بينها "مزاجية" و"كده كده"، الى جانب باقة من أشهر أعماله التي صنعت مسيرته الفنية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ورددها الجمهور معه في أجواء حماسية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.