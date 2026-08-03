"صدمة الهواء الساخن" في السيارة .. هل تشغيل المكيف بأقصى قوة هو الحل ؟

تتحول مقصورة السيارة في أيام الصيف، إلى ما يشبه الفرن بعد تركها لساعات تحت أشعة الشمس المباشرة. وبمجرد فتح الباب، يشعر السائق باندفاع موجة من الهواء الساخن ترتطم بوجهه فيكون رد الفعل الطبيعي هو تشغيل مكيف السيارة بأقصى قوة وإغلاق النوافذ فورًا، أملاً في خفض درجة الحرارة بأسرع وقت ممكن.

لكن هل هذه هي الطريقة الأفضل فعلًا؟ الإجابة ليست أن تشغيل المكيف على أعلى درجة خطأ أو أنه يضر بالكمبروسر، فأنظمة تكييف السيارات الحديثة مصممة للعمل ضمن نطاقات تشغيل مختلفة، وتتحكم الأنظمة الإلكترونية في الضاغط وسرعة المروحة ودرجة التبريد وفق ظروف التشغيل. ومع ذلك، فإن تهوية السيارة لبضع لحظات قبل الاعتماد على التبريد الكامل يمكن أن تساعد على التخلص من جزء كبير من الهواء الساخن المتراكم داخل المقصورة، ما يجعل عملية التبريد أكثر كفاءة وسرعة. وتوصي وزارة الطاقة الأمريكية بفتح النوافذ لفترة قصيرة قبل تشغيل التكييف في الأجواء الحارة للسماح بخروج الهواء الساخن وتقليل الحمل على نظام التكييف.

لذلك، إذا كنت تتساءل: هل يجب تشغيل المكيف على أعلى درجة بمجرد دخول السيارة؟ فالأفضل أن تتعامل مع الأمر بطريقة أكثر ذكاءً، خصوصًا عندما تكون السيارة متوقفة تحت الشمس لفترة طويلة.

لماذا تصبح السيارة شديدة الحرارة بعد الوقوف تحت الشمس؟

حتى عندما تكون درجة حرارة الجو مرتفعة، فإن درجة حرارة بعض أجزاء السيارة والمقصورة قد تصبح أعلى بكثير بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتعمل النوافذ والزجاج والأسطح الداخلية على امتصاص الحرارة، كما ترتفع درجة حرارة لوحة العدادات والمقاعد وعجلة القيادة والأجزاء البلاستيكية داخل المقصورة. وعندما تدخل السيارة، لا يكون الهواء الداخلي فقط ساخنًا، بل تكون الأسطح نفسها محتفظة بكمية كبيرة من الحرارة. وهذا يعني أن نظام التكييف لا يحتاج فقط إلى خفض درجة حرارة الهواء، وإنما يعمل أيضًا على سحب الحرارة من المقصورة تدريجيًا.

لهذا السبب قد تشعر بأن المكيف لا يبرد السيارة في الدقائق الأولى، رغم أن الهواء الخارج من فتحات التكييف بارد بالفعل.

هل تشغيل المكيف على أعلى قوة يضر السيارة؟ هذه واحدة من أكثر النقاط التي تنتشر حولها المعلومات غير الدقيقة. لكن تشغيل المكيف على أعلى سرعة أو ضبطه على أقل درجة حرارة لا يعني تلقائيًا أنك تتسبب في تلف الكمبروسر. فأنظمة التكييف الحديثة مصممة للتعامل مع طلبات التبريد المختلفة، وفي العديد من السيارات يتم التحكم إلكترونيًا في تشغيل الضاغط وسرعته أو تحميله بحسب تصميم النظام ودرجة الحرارة والضغط وظروف التشغيل.

لكن الفرق هنا بين إمكانية تشغيل المكيف بأقصى قوة وبين أفضل طريقة لتبريد السيارة بسرعة. فعندما تكون المقصورة ممتلئة بالهواء الساخن، فإن إخراج هذا الهواء أولًا يمكن أن يجعل المهمة أسهل على نظام التكييف. وبعد التخلص من الهواء الساخن، يمكن استخدام وضع تدوير الهواء الداخلي، أو ما يعرف بـ Recirculation، لإعادة تمرير الهواء الموجود داخل المقصورة عبر نظام التكييف بدلًا من سحب هواء خارجي ساخن باستمرار.

إذاً هل تشغيل المكيف بأقصى قوة عند ركوب السيارة خطأ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتبريد السيارة بسرعة في الصيف ؟

الإجابة : إذا وجدت سيارتك ساخنة تحت الشمس، فعليك قبل تشغيل المكيف بأقصى قوة، افتح الأبواب أو النوافذ لبضع لحظات للسماح للهواء الساخن بالخروج.

ولا تحتاج إلى ترك السيارة مفتوحة لفترة طويلة. الهدف ببساطة هو التخلص من أكبر قدر ممكن من الهواء الساخن المتراكم داخل المقصورة.

ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن فتح النوافذ لفترة قصيرة قبل استخدام التكييف يساعد على إخراج الهواء الساخن ويقلل الضغط على نظام التكييف، ما يساعد السيارة على الوصول إلى درجة حرارة مريحة بشكل أسرع.