حريق في الجامع الأموي بدمشق
اندلع حريق محدود الليلة الماضية داخل أروقة الجامع الأموي بدمشق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه ناتج عن ماسّ كهربائي في أحد التمديدات القديمة، ما أسفر عن اشتعال أحد المصابيح القديمة عند باب المسجد.
وذكر مدير المسجد محمود زيدان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل، فور وصولها إلى المكان، من دون وقوع أي أضرار مادية تذكر في بنيان الجامع أو محتوياته أو إصابات بشرية.
وأوضح أن التدخل السريع حال دون امتداد النيران إلى أي جزء من المعلم الأثري، مثمناً استجابة رجال الدفاع المدني المباشرة.
وأشار زيدان إلى أن المسجد لم يتوقف عن استقبال المصلين والزوار والسياح، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة جميع التمديدات الكهربائية في المسجد تفادياً لتكرار مثل هذه الطوارئ.
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