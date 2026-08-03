حريق في الجامع الأموي بدمشق

اندلع حريق محدود الليلة الماضية داخل أروقة الجامع الأموي بدمشق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه ناتج عن ماسّ كهربائي في أحد التمديدات القديمة، ‌‏ما أسفر عن اشتعال أحد المصابيح القديمة عند باب المسجد.

وذكر مدير المسجد محمود زيدان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على ‌‏الحريق بشكل كامل، فور وصولها إلى المكان، من دون وقوع أي أضرار مادية تذكر في بنيان الجامع أو محتوياته أو إصابات ‌‏بشرية.

وأوضح أن التدخل السريع حال دون امتداد النيران إلى أي جزء من المعلم الأثري، مثمناً استجابة رجال الدفاع المدني ‌‏المباشرة. ‏

وأشار زيدان إلى أن المسجد لم يتوقف عن استقبال المصلين والزوار والسياح، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة جميع التمديدات ‌‏الكهربائية في المسجد تفادياً لتكرار مثل هذه الطوارئ.‏