نمر يقتل امرأة هندية بعد سحبها 300 متر من رأسها

لقيت شابة في الهند مصرعها بعد أن هاجمها نمر داخل كوخها في قرية بارابور بايغاتولا، حيث أمسك بها من رأسها وسحبها لمسافة نحو 300 متر قبل أن يتركها ويفر إلى الغابة.

وقالت السلطات إن الضحية، وتدعى سوجني باي دورفي، أصيبت بجروح خطيرة في الرأس، ونُقلت إلى مستشفى في بايهر، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

ووقع الهجوم فجر الأحد في منطقة خابا التابعة لمنتزه كانها الوطني بولاية ماديا براديش الهندية، على بعد نحو 80 كيلومترا من مقر المنطقة. وأوضحت الشرطة أنها سجلت القضية على أنها وفاة عرضية، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وقال سكان محليون إنهم سارعوا إلى المكان بعد سماع صرخات استغاثة من عائلة الضحية، لكن النمر كان قد سحبها بعيدا داخل المنطقة الحرجية.

وأفادت إدارة الغابات بأن المنطقة شهدت مؤخرا عدة حوادث لدخول النمور والفهود إلى المناطق السكنية، مؤكدة اتخاذ إجراءات جديدة تشمل نصب قفص، وتعزيز دوريات المراقبة، ودعوة السكان إلى إغلاق أبواب منازلهم ليلا وتجنب دخول الغابات.

كما أكدت السلطات أن عائلة الضحية ستحصل على مساعدة مالية وفق الأنظمة الحكومية.