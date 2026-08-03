الشرطة الأمريكية تتخفى على شكل أشجار لمخالفة السائقين

ابتكر عناصر الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية طريقة غريبة لمراقبة السائقين في الأحياء السكنية ومخالفتهم في حال كانوا يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.

وكشفت محطة ABC7” " أن عناصر شرطة دونيلين تنكروا في زي شجيرات لضبط السائقين المشتتين عن القيادة بسبب الهواتف.

وانتشر الضباط في شارع نورث واشنطن، وهو شارع حيوي يكتظ بالمشاة في وسط المدينة. وحرر الضباط في هذا الموقع، خلال ست ساعات 74 مخالفة مرورية لسائقين، بحسب قولهم، كانوا مشتتين بسبب أجهزتهم الخلوية.

ويأتي ذلك في إطار جهود تطبيق قانون استخدام الهاتف المحمول باليد في ولاية نيوجيرسي، والتشديد من الضباط على السائقين بضرورة التركيز على الطريق بدلا من الانشغال بهواتفهم أثناء القيادة.