زوجة وفية تواظب على علاج زوجها المريض بطرق لا تُصدَّق حتى يشفى

انتشر مقطع فيديو لامرأة صينية على نطاق واسع في وسائل التواصل الصينية بعد أن كشفت أنها أمضت سنوات وهي تعض أصابع قدمي زوجها في محاولة لتحفيز أعصابه عقب حادث أدخله في غيبوبة.

وتعرض تشاو جين تشيان لإصابات دماغية خطيرة وكسور متعددة عام 2019 عندما سقط من ارتفاع ستة أمتار تقريبًا أثناء إنقاذه طفلًا كان محاصرًا على سطح مستودع، حيث استخدم تشاو جسده لحماية الطفل أثناء السقوط، مما أنقذ الأخير من الإصابة بينما سقط الرجل على رأسه.

وأخبر الأطباء عائلة تشاو أن فرص استعادة وعيه ضئيلة للغاية، وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وبعدها تركت زوجته، سونغ مي، وظيفتها كمعلمة فنون في روضة أطفال لتتفرغ لرعايته، بالإضافة إلى بيع لوحاتها عبر الإنترنت لإعالة الأسرة.

وكجزء من إعادة تأهيل تشاو، نصح الأطباء سونغ بتحفيز أصابع يديه وقدميه لتشجيع تعافي الأعصاب.وقالت لاحقًا إنها لاحظت ردة فعل طفيفة بعد أن عضّت أحد أصابع قدمه، ما دفعها إلى الاستمرار في هذا الروتين لسنوات، حيث كانت تغطي قدمه بكيس بلاستيكي قبل أن تعضّ أصابعه.

وأمضت سونغ سنوات في التحدث مع زوجها، وتدليك أطرافه، ومساعدته في إعادة تأهيله، حيث بدأ يُظهر علامات تحسن تدريجية. وقالت الصحيفة أنه بدأ يفتح عينيه لأول مرة عام 2024، ثم استعاد تدريجيًا قدرته على الحركة والكلام بشكل محدود.

وأصبح جينغيان الآن قادرًا على فهم الكلام، ورفع يده استجابةً له، والوقوف لفترة وجيزة بمساعدة زوجته.