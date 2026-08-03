«سبايدر مان» يتسلق واجهة برواز دبي

تحول برواز دبي، أول من أمس، من مَعْلم معماري أيقوني، إلى نافذة مشرعة على عالم الخيال، مع العرض الاستثنائي الذي نُظّم بالتزامن مع انطلاق عرض فيلم «سبايدر مان»، الذي بدا من خلاله البطل الخارق كأنه يغادر الشاشة لكتابة فصل جديد من المغامرة على واجهة أحد أشهر معالم دبي، وفي مشهد جسّد روح الشخصية، تسلق عارض محترف يرتدي زي «سبايدر مان» واجهة البرواز، ثم هبط وسط تصفيق الحشود التي تجمعت في حديقة زعبيل، وارتفعت عدسات الهواتف نحو السماء خلال العرض الذي امتد لما يزيد على نصف الساعة، لتوثق اللحظات الخاطفة للأنفاس والتي تحتفي بسحر شخصية لاتزال تأسر خيال أجيال متعاقبة.

وجمع الحدث، الذي نُظّم تزامناً مع انطلاق عرض فيلم «الرجل العنكبوت: يوم جديد»، ما يزيد على 3000 شخص من عشاق الشخصية، وقد انطلق بتسلق العارض واجهة برواز دبي، واختتم مع عرض «الدرون».

سلامة العارض

ونُظّم الحدث بتعاون بين «فوكس سينما» وبلدية دبي وبرواز دبي، وقال رئيس عمليات برواز دبي، نزار ثابت، لـ«الإمارات اليوم» عن استضافة الفعالية، إن: «الفعالية تعد من أكبر الفعاليات التي تستضيفها الوجهة بعد فعالية الألعاب النارية الخاصة باحتفالات بداية العام الجديد، وقد تم اتخاذ الكثير من التدابير الأمنية والتجهيزات من أجل ضمان سلامة العارض الذي يتسلق واجهة البرواز، تفادياً لأية مشكلات في أوقات الصعود أو الهبوط، مع الحفاظ على الاتصال الدائم به لمواجهة أي حدث طارئ»، وأكد ثابت أن اختيار برواز دبي لهذا العرض يعود إلى عوامل عدة، أبرزها أنه يتمتع بشكل أيقوني، ويعتبر أحد أشهر المعالم المعمارية في دبي، ومن بين الأكثر جذباً للسياح.

تدريبات خاصة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليب لإدارة الفعاليات، محمد بهاء الدين: «بدأنا التحضير لهذا العرض منذ أسابيع، وتم اختيار العارض الذي خضع للتدريبات الخاصة بحركات الشخصية قبل أسبوعين، ثم انتقلنا إلى التحضيرات الخاصة ببرواز دبي، حيث تم تركيب جميع مستلزمات العرض من إضاءة وصوت، فضلاً عن إجراءات الأمن والسلامة التي رُتبت بالتعاون مع بلدية دبي»، وأوضح أن التحدي الأبرز في الفعاليات الخارجية في فصل الصيف يكمن في كيفية جذب الزوار، مؤكداً أن الفعالية تجاوزت هذا التحدي، وجذبت أكثر من 3000 شخص من محبي الشخصية، مشيداً بدور بلدية دبي التي وفّرت سبل الراحة لكيفية دخول وخروج الحاضرين.

خارج عن المألوف

وأكدت مديرة التسويق في «فوكس سينما»، ندى بهاء الدين، أن التحضير لفكرة العرض بدأ من فبراير الماضي، مع الإشارة إلى أن المقترح الأولي كان بتنظيم هذا العرض في مبنى قريب من «فوكس سينما»، ولكن تم انتقاء مبنى أيقوني لتقديم ما هو خارج عن المألوف، ونوهت بأن هذا الفيلم يعتبر من الأفلام التي تحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر، مبينة أنه يفوق التوقعات، ويعتبر إلى اليوم من أكبر الأفلام في شباك التذاكر في تاريخ السينما، وقد سبق «أوبن هايمير» والكثير من الأفلام المميزة.

محبو «البطل»

من بين الكثيرين الذين جذبهم العرض، عبّر آهل فقيه، الذي حضر العرض بسبب حبه الكبير للشخصية منذ الصغر، عن سعادته بمشاهدة هذه الشخصية التي تأسره تتسلق واجهة هذا المبنى، ولفت إلى أنه شاهد الفيلم الجديد ثلاث مرات، معتبراً أن الشخصية تعني له الكثير، لأنها قادرة على تجاوز المعاناة، والانكسارات، والتحلي بالمسؤولية، والشجاعة، فيما أكدت شقيقته إيبا فقيه، على أن الشخصية رافقتها منذ الطفولة، وقد اعتادت مشاهدة الأفلام برفقة شقيقها، فضلاً عن قراءة القصص المصورة الخاصة بها، معتبرة أن الفعالية على برواز دبي نجحت في جمع محبي هذه الشخصية القادرة على الموازنة بين الحياة الشخصية ومسؤوليات البطل الخارق.

في المقابل، عبّر أحمد العتبي عن إعجابه بالعرض، لافتاً إلى أنه اتسم بالكثير من الإبهار والتشويق، وأن الشخصية مازالت إلى اليوم تأسر القلوب، سواء الصغار أو حتى الكبار، لأنها تجمع الكثير من الصفات المميزة، سواء الفكاهة أو الشجاعة أو حتى الرومانسية، وهذا ما يجعلها قادرة على جذب الجمهور على نحو دائم، ومن جهته حضر سيد شيدن العرض بعد أن جذبته العروض الخاصة بالإعلان عن الفعالية، خصوصاً أن هذه الشخصية تعتبر من الشخصيات الخارقة التي تأسر الخيال، معبراً عن رغبته في مشاهدة الفيلم الجديد الذي لم يشاهده إلى الآن.

أما مريم هاشمي فقد حرصت على الحضور لأنها من محبي أفلام «مارفيل»، مبينة أنها كانت تنتظر عروض الفيلم منذ مدة، وأشارت إلى أنها ستشاهد الفيلم خلال الأسبوع المقبل، وهي متحمسة للتعرف إلى المغامرات الجديدة التي ستخوضها الشخصية، منوهة بأن ما يعجبها في الشخصية هو أنها رمز للأمل والشجاعة.

عروض «الدرون»

بعد انتهاء العرض الخاص بالتسلق، قُدِّم عرض بطائرات «الدرون»، نظّمته شركة «درونيكس»، وحمل الكثير من الرموز التي رسمتها الطائرات، والمرتبطة بالشخصية الخارقة. ولفتأحد منظمي العرض، آدم بيدان، إلى أنه تم اختبار طريقة العرض لأكثر من مرة، بهدف التأكد من إمكانية تقديمه مباشرة أمام الجمهور، فضلاً عن عملية تصميم العرض التي تستغرق الوقت الأطول، موضحاً أنه تم استخدام ما يقارب 350 طائرة «درون»، وتم تحريك الطائرات من قبل طيار ومساعد طيار. أما تصميم العرض الذي عمل عليه ثلاثة مصممين، فنوه بيدان بأنه تطلب اتخاذ الكثير من الحسابات الخاصة بالمسافات بين الطائرات وبين المبنى لتكون النتيجة مميزة، مع الإشارة إلى أن المبنى يعتبر من أفضل الوجهات لتقديم هذا النوع من العروض.