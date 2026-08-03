مبادرة «صيف دبي بلس».. تجربة مبتكرة لتعزيز التواصل مع الجمهور

أطلقت منصة «دبي بلس»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، «مبادرة صيف دبي بلس»، التي تستمر حتى 24 أغسطس الجاري، بهدف التعريف بالمنصة، وتعزيز حضورها على الساحة المحلية، في خطوة تنسجم مع توجهات المؤسسة، الهادفة إلى إثراء المشهد الإعلامي عبر إنتاج محتوى نوعي، يواكب تطلعات الجمهور، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة المحتوى وإنتاجه.

وتُجسّد «مبادرة صيف دبي بلس» نهج مؤسسة دبي للإعلام في توسيع قنوات التواصل المباشر مع المؤسسات الحكومية والمجتمع، عبر تقديم تجربة تفاعلية، تجمع بين الترفيه والتفاعل، وتتيح للجمهور التعرّف إلى منصة «دبي بلس» وما تقدمه من محتوى مميّز، وستنطلق شاحنة «دبي بلس» في جولة تشمل عدداً من الجهات الحكومية والحدائق والشواطئ والمواقع الحيوية في الإمارة، بما يتيح للمبادرة الوصول إلى مختلف فئات المجتمع. وتُشكّل المبادرة فرصة لاستعراض أبرز الأعمال الأصلية والحصرية والمكتبة الرقمية الثرية التي توفرها «دبي بلس»، بما يُعزّز مكانتها بوصفها منصة تقدم محتوى هادفاً وآمناً ومتجدداً، يلبي اهتمامات مختلف أفراد الأسرة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في «دبي للإعلام»، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن منصة «دبي بلس» تواصل تعزيز حضورها والوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، عبر ما تقدمه من إنتاجات أصلية وأعمال حصرية نوعية بلغات متعددة، إلى جانب توفير البث المباشر لجميع قنوات مؤسسة دبي للإعلام، ما يُرسّخ مكانتها بوصفها منصة رقمية رائدة، تعكس حيوية وتطوّر المشهد الإعلامي في دبي، وقالت: «يعكس الوجود بالقرب من الجمهور في أماكن عمله وتجمعاته حرص مؤسسة دبي للإعلام على الترويج لمنصة (دبي بلس) وما تتضمنه من محتوى حصري، وتجربة مشاهدة متكاملة بأساليب مبتكرة، وهو ما يتجسّد في مبادرة (صيف دبي بلس)، التي تُمثّل أول حضور مجتمعي مباشر لها، ما أتاح لنا مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعريفها بما تتميّز به المنصة من محتوى يواكب تطلعات تلك الفئات»، وأعربت عن اعتزازها بما حققته «دبي بلس»، منذ إطلاقها في يناير الماضي، من نجاحات لافتة، من حيث النمو في أعداد المشتركين، والتوسع في مكتبة الأعمال الحصرية، ما يعكس ثقة الجمهور بالمحتوى الذي تقدمه، ويُشكّل حافزاً لمواصلة تطويرها.

وتُعدّ منصة «دبي بلس» أكبر منصة رقمية من نوعها في المنطقة، حيث توفر تجربة مشاهدة متكاملة تجمع بين الأعمال الأصلية والحصرية، إلى جانب مكتبة رقمية تضم أكثر من 30 ألف ساعة من المحتوى الإماراتي والخليجي والعربي والعالمي، وتشمل المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية والترفيهية ومحتوى الأطفال، فضلاً عن باقة مختارة من الأعمال الأجنبية، بما يلبي اهتمامات مختلف أفراد الأسرة، ويضمن حصولهم على تجربة مشاهدة آمنة. كما تواصل المنصة توسيع مكتبتها الرقمية عبر إنتاج وعرض أعمال حصرية ومتجددة، تعكس تطور المشهد الإعلامي في الدولة، وتسهم في دعم صناعة المحتوى العربي، وتعزيز تنافسيته.