طفرة الشطرنج في الهند.. انتصارات تنعش الورش والمصانع

لم يقتصر تأثير الطفرة التي تشهدها رياضة الشطرنج في الهند على البطولات والإنجازات الدولية، بل امتد إلى الورش والمصانع التي تنتج الرقع والقطع الخشبية، حيث ارتفع الطلب على أدوات اللعبة محلياً وخارجياً، ما منح الحرفيين دفعة اقتصادية جديدة.

وتشهد ورش صناعة الشطرنج نشاطاً متزايداً مع تنامي شعبية اللعبة، بعد أن رسخت الهند مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في الشطرنج، بفضل بروز جيل جديد من الأبطال الذين جذبوا اهتمام ملايين الشباب إلى اللعبة.

ويعتمد عدد من الحرفيين على تقنيات تقليدية في نحت القطع الخشبية وصقلها يدوياً، فيما توسعت بعض الشركات في إنتاج مجموعات فاخرة موجهة لهواة الشطرنج والبطولات والأسواق العالمية، الأمر الذي أسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

ويرى عاملون في القطاع أن الإنجازات الرياضية للهند أسهمت في تحويل الشطرنج إلى صناعة متنامية، تشمل تصنيع الرقع والقطع، والألواح الإلكترونية، والبرامج التعليمية، والأكاديميات المتخصصة، لتصبح اللعبة رافداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسات الرياضية.

وتعكس هذه الطفرة كيف يمكن لنجاح رياضي أن ينعكس مباشرة على الصناعات التقليدية، حيث استعادت ورش صناعة الشطرنج نشاطها، مدفوعة بالإقبال المتزايد على اللعبة داخل الهند وخارجها.