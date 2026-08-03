«جائزة سلطان العويس»: إغلاق باب الترشح للدورة الـ 20

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية إغلاق باب الترشح للدورة الـ20 (2026-2027) لجائزة سلطان بن علي العويس، وتهدف الجائزة، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 750 ألف دولار، بواقع 150 ألف دولار في كل حقل، وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر والقصة والرواية والمسرحية والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى جائزة الإنجاز.