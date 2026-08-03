خلال شهر.. «غوغل» تصلح ثغرات في «كروم» تفوق ما أصلحته في عامين

تمكّنت شركة «غوغل»، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، من اكتشاف وإصلاح 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من متصفح «كروم»، خلال شهر يونيو الماضي، وهو معدل قياسي يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة (1036 ثغرة) في 23 إصداراً خلال العامين الماضيين مجتمعين، وتؤكد هذه البيانات، التي تضمنتها ورقة بحثية للشركة، صحة تحذيرات خبراء الأمن السيبراني، التي أبرزها موقع «تك كرانش» التكنولوجي، حيث توقعوا أن تطور نماذج اللغة الكبيرة سيؤدي إلى كشف كم هائل من الثغرات، ما يفرض على المطوّرين ضرورة التسلح بالذكاء الاصطناعي، لمواجهة محاولات الاختراق المتزايدة، وتأمين المتصفح الأكثر استخداماً في العالم.